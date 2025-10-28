В Госдуме объяснили, что входит в подарок для новорожденного

В России каждый регион отдельно выбирает наполнение, условия выдачи и формат вручения подарка для новорожденного, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что такие подарки облегчат родителям первые недели после рождения ребенка.

Главное требование практически везде одно: ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а хотя бы один из родителей — иметь постоянное место жительства на его территории. Наборы выдают при выписке из роддома или во время регистрации рождения в ЗАГСе, а в некоторых случаях оформить подарок можно через МФЦ или портал госуслуг, — рассказал Говырин.

Депутат отметил, что в некоторых регионах родители могут выбрать между получением подарка и денежной выплатой. По его словам, обычно такие наборы включают игрушки, средства гигиены и одежду.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что, согласно проекту бюджета Социального фонда России, материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году. Отмечается, что к 2028 году сумма материнского капитала для первенца может достигнуть 797 361 рубль.