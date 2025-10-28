Стало известно, как изменится маткапитал на первенца в 2026 году

Стало известно, как изменится маткапитал на первенца в 2026 году Буцкая: маткапитал на первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую. Отмечается, что к 2028 году сумма материнского капитала для первенца может достигнуть 797 361 рубль.

Согласно проекту бюджета (Социального фонда РФ. — NEWS.ru), при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что средства маткапитала должны быть защищены в интересах ребенка. По ее словам, любые попытки обналичить выплату недопустимы и должны быть предотвращены.

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что сумму средств материнского капитала следует увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка. Как объяснила парламентарий, такая мера могла бы улучшить демографическую ситуацию в стране.

Кроме того, «Сорок сороков» выступил с инициативой разрешить хранение материнского капитала на банковских депозитах. Представители организации направили соответствующее предложение в Госдуму. По мнению авторов идеи, такой механизм поможет защитить семейные сбережения от обесценивания.