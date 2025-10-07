Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:40

В Госдуме придумали, как улучшить маткапитал для увеличения рождаемости

Депутат Останина: маткапитал нужно повышать на 25% с каждым последующим ребенком

Сумму средств материнского капитала следует увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, эта мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ничего другого придумать здесь нельзя, кроме как распространить действие маткапитала на второго, третьего и последующих детей. Такой законопроект уже внесен, в том числе мной. Суть заключается в том, что маткапитал увеличивается на 25% с рождением каждого последующего ребенка, — отметила Останина.

Парламентарий уточнила, что это предложение уже направили в правительство. Теперь с ним должно ознакомиться профильное Министерство труда и дать свое заключение.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что средства маткапитала должны быть защищены в интересах ребенка. По ее словам, любые попытки обналичить выплату недопустимы и должны быть предотвращены.

