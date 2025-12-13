На каждый день

Как поменять сантехнику своими руками: инструкция по замене унитаза и смесителя

Умение самостоятельно ремонтировать и менять сантехнику — полезный навык для каждого хозяина, который не только укрепляет чувство уверенности в себе, но и позволяет существенно экономить деньги на вызове мастеров. Заменить смеситель, установить новый унитаз или починить капающий кран под силу практически любому мужчине, если знать базовые принципы работы и следовать проверенным инструкциям. Научиться работать с сантехникой своими руками можно с пошаговыми инструкциями на практике, через видеоуроки в интернете или обучающие статьи на специализированных сайтах.​​

Подготовка: необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начать замену сантехники своими руками, важно правильно подготовить инструменты для замены сантехники и собрать необходимые материалы. Для большинства работ понадобятся разводной ключ, набор отверток (плоская и крестовая), пассатижи, рожковые ключи разных размеров, а также молоток. При работе с унитазом дополнительно потребуется дрель или перфоратор для сверления отверстий в полу, герметик для уплотнения соединений и гофрированная труба или манжета для подключения к канализации.​

Для замены смесителя на раковине и мелкого ремонта кранов подготовьте уплотнительные прокладки, ФУМ-ленту для герметизации резьбовых соединений, новые гибкие шланги для подводки воды. Если планируется установка сифона под раковину, то понадобится сам сифон в комплекте с гайками и прокладками, а также сантехнический герметик. Опытные мастера рекомендуют подготовить дополнительные материалы: тряпки и ветошь для вытирания воды, тазы или ведра для сбора остатков жидкости из труб, резиновые перчатки для защиты рук. Эти простые меры помогут сделать работу чистой и комфортной.​

Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговая замена смесителя и аэратора

Чтобы выполнить замену смесителя на раковине, сначала перекройте подачу воды к раковине. Затем открутите гибкие шланги, соединяющие смеситель с водопроводными трубами, используя разводной ключ. Снизу раковины ослабьте крепежную гайку, которая удерживает смеситель, и аккуратно снимите старое устройство вместе со шлангами. Очистите края монтажного отверстия от загрязнений и ржавчины.​

При установке нового смесителя сначала соберите его согласно инструкции производителя, подсоедините гибкие шланги. Заведите шланги в монтажное отверстие раковины и установите смеситель так, чтобы излив располагался строго по центру. Снизу закрепите устройство прижимной гайкой и шайбами. После этого подключите гибкие шланги к водопроводным трубам, используя ФУМ-ленту для герметизации резьбы. Откройте подачу воды и проверьте все соединения на отсутствие протечек.​

Замена аэратора в смесителе выполняется еще проще. Перекройте воду (это желательно, но не обязательно), аккуратно открутите старый аэратор руками или через тряпку, чтобы не поцарапать покрытие. Очистите резьбу от накипи и грязи, проверьте наличие уплотнительной прокладки. Слегка смажьте резьбу нового аэратора мылом или солидолом и вкрутите его в излив вручную, без чрезмерных усилий. Включите воду и убедитесь в герметичности соединения.​ Готово: замена аэратора в смесителе завершена!

Установка нового унитаза: от демонтажа до герметизации

Современные унитазы различаются по способу монтажа и конструкции. Напольные унитазы — это классический вариант, который устанавливается непосредственно на пол, с видимым бачком и коммуникациями. Они бывают обычными и пристенными — последние устанавливаются вплотную к стене, что экономит пространство. Подвесные унитазы крепятся к стене на специальной металлической раме (инсталляции), при этом бачок и коммуникации спрятаны в стене. Такие модели выдерживают нагрузку до 400 кг и визуально увеличивают пространство санузла.​

Установка нового унитаза: от демонтажа до герметизации Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как поменять унитаз своими руками, необходимо демонтировать старое устройство.

Сначала перекройте подачу воды и слейте ее из бачка.

Отсоедините шланг подачи воды и открутите крепежные болты, которыми унитаз прикручен к полу.

Если крепления заржавели, обработайте их специальной смазкой. Снимите гофрированную трубу или манжету, соединяющую унитаз с канализацией, и аккуратно отодвиньте старый унитаз.

Канализационное отверстие временно закройте тряпкой или заглушкой, чтобы предотвратить проникновение неприятных запахов.​

Установка нового унитаза начинается с примерки.

Поставьте унитаз на место и сделайте разметку для крепежных отверстий.

Алмазным сверлом просверлите отверстия в полу и вставьте в них пластиковые дюбели.

Установите унитаз на место, предварительно нанеся герметик на основание для лучшей фиксации.

Вкрутите крепежные болты, но не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить керамику.​

Следующий этап — подключение к канализации.

Если унитаз соединяется со старой чугунной трубой, используйте переходную манжету диаметром 123х110 мм.

Раструб трубы предварительно обработайте герметиком.

Уплотнительное кольцо на гофре можно смазать мылом для облегчения установки, затем вставьте трубу в канализационное отверстие и слив унитаза.

Место стыка дополнительно промажьте силиконовым герметиком для надежности.

Установите сливной бачок на чашу унитаза, проложив между ними резиновую прокладку.

Закрепите бачок болтами, затягивая их сначала вручную, а затем ключом на четверть оборота.

Подключите шланг подачи воды к бачку, откройте воду и проверьте систему на герметичность.​

Перед работами не забудьте о необходимых инструментах для замены этого вида сантехники.

Подготовка: необходимые инструменты и материалы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мелкий ремонт: как поменять прокладку и сифон

Замена прокладки в кране требуется, когда из крана капает вода даже при закрытом вентиле. Это один из самых частых видов мелкого ремонта сантехники, который легко выполнить самостоятельно. Для работы понадобятся разводной ключ, отвертки и новая резиновая или керамическая прокладка подходящего размера.​

Чтобы поменять прокладку в кране, перекройте подачу воды и снимите декоративную накладку с вентиля.

Открутите крепежный винт и снимите ручку крана.

Разводным ключом выверните кран-буксу из корпуса смесителя, действуя аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Осмотрите прокладку на нижней части механизма — если она повреждена, потрескалась или деформировалась, замените ее на новую.

Соберите кран в обратной последовательности, используя ФУМ-ленту для уплотнения резьбы.

Откройте воду и проверьте результат работы.​

Установка сифона под раковину необходима при его засорении, появлении неприятных запахов или протечек. Сифон — это изогнутая труба под раковиной, которая создает водяной затвор и препятствует проникновению канализационных запахов в помещение. Для замены сифона открутите старое устройство, отсоединив его от раковины и канализационной трубы.​

Установка сифона под раковину выполняется поэтапно.

Сначала на сливное отверстие раковины уложите прокладку, сверху установите решетку сифона и закрепите винтом.

Снизу присоедините стакан сифона, используя накидные гайки и уплотнительные прокладки между всеми деталями.

Сливную трубу сифона вставьте в канализационное отверстие, предварительно смазав уплотнительное кольцо мылом или моющим средством.

Проверьте установку, наполнив раковину водой и спустив ее через сифон.

Если обнаружатся протечки, аккуратно подтяните гайки или дополнительно обработайте стыки герметиком.​

Мелкий ремонт: как поменять прокладку и сифон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые ошибки и как их избежать

При самостоятельной замене сантехники новички часто допускают ошибки, которые приводят к протечкам и поломкам.

Самая распространенная проблема — недостаточная герметичность соединений. Чтобы избежать этого, используйте качественный силиконовый герметик для всех стыков и ФУМ-ленту для резьбовых соединений. Все щели между раковиной и стеной необходимо тщательно заделывать.​

Еще одна ошибка — использование некачественных или неподходящих материалов. Всегда выбирайте фитинги и прокладки, соответствующие типу труб и давлению воды в системе.

При затягивании резьбовых соединений не прилагайте чрезмерных усилий, особенно работая с пластиковыми деталями, так как их легко повредить. Сначала затягивайте все крепления вручную, а затем подтягивайте ключом на четверть или пол-оборота.​

Важно не забывать устанавливать запорные краны на каждом сантехническом приборе. Это позволит в случае поломки перекрыть воду локально, не отключая всю систему водоснабжения.

При установке унитаза обязательно используйте герметик и не перетягивайте крепежные болты — керамика может треснуть.

После завершения любых сантехнических работ проверяйте все соединения под максимальным напором воды и наблюдайте за ними в течение получаса.​

Полезный лайфхак для установки сифона под раковину: смазывайте уплотнительные кольца мылом или моющим средством — это значительно облегчает соединение деталей. При замене смесителя на раковине всегда держите под рукой тряпки и таз для сбора остатков воды из труб. А при работе с унитазом обязательно закрывайте канализационное отверстие заглушкой во время демонтажа — это предотвратит распространение запахов.​

Следуя этим рекомендациям по замене сантехники своими руками и пошаговым инструкциям, вы сможете самостоятельно справиться с заменой основных элементов сантехники своими руками, сэкономив семейный бюджет и приобретя полезные навыки домашнего мастера.

