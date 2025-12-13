Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:13

Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель

Как поменять сантехнику своими руками: инструкция по замене унитаза и смесителя Как поменять сантехнику своими руками: инструкция по замене унитаза и смесителя Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Умение самостоятельно ремонтировать и менять сантехнику — полезный навык для каждого хозяина, который не только укрепляет чувство уверенности в себе, но и позволяет существенно экономить деньги на вызове мастеров. Заменить смеситель, установить новый унитаз или починить капающий кран под силу практически любому мужчине, если знать базовые принципы работы и следовать проверенным инструкциям. Научиться работать с сантехникой своими руками можно с пошаговыми инструкциями на практике, через видеоуроки в интернете или обучающие статьи на специализированных сайтах.​​

Подготовка: необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начать замену сантехники своими руками, важно правильно подготовить инструменты для замены сантехники и собрать необходимые материалы. Для большинства работ понадобятся разводной ключ, набор отверток (плоская и крестовая), пассатижи, рожковые ключи разных размеров, а также молоток. При работе с унитазом дополнительно потребуется дрель или перфоратор для сверления отверстий в полу, герметик для уплотнения соединений и гофрированная труба или манжета для подключения к канализации.​

Для замены смесителя на раковине и мелкого ремонта кранов подготовьте уплотнительные прокладки, ФУМ-ленту для герметизации резьбовых соединений, новые гибкие шланги для подводки воды. Если планируется установка сифона под раковину, то понадобится сам сифон в комплекте с гайками и прокладками, а также сантехнический герметик. Опытные мастера рекомендуют подготовить дополнительные материалы: тряпки и ветошь для вытирания воды, тазы или ведра для сбора остатков жидкости из труб, резиновые перчатки для защиты рук. Эти простые меры помогут сделать работу чистой и комфортной.​

Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель Как самостоятельно поменять сантехнику: унитаз, раковину, смеситель Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговая замена смесителя и аэратора

Чтобы выполнить замену смесителя на раковине, сначала перекройте подачу воды к раковине. Затем открутите гибкие шланги, соединяющие смеситель с водопроводными трубами, используя разводной ключ. Снизу раковины ослабьте крепежную гайку, которая удерживает смеситель, и аккуратно снимите старое устройство вместе со шлангами. Очистите края монтажного отверстия от загрязнений и ржавчины.​

При установке нового смесителя сначала соберите его согласно инструкции производителя, подсоедините гибкие шланги. Заведите шланги в монтажное отверстие раковины и установите смеситель так, чтобы излив располагался строго по центру. Снизу закрепите устройство прижимной гайкой и шайбами. После этого подключите гибкие шланги к водопроводным трубам, используя ФУМ-ленту для герметизации резьбы. Откройте подачу воды и проверьте все соединения на отсутствие протечек.​

Замена аэратора в смесителе выполняется еще проще. Перекройте воду (это желательно, но не обязательно), аккуратно открутите старый аэратор руками или через тряпку, чтобы не поцарапать покрытие. Очистите резьбу от накипи и грязи, проверьте наличие уплотнительной прокладки. Слегка смажьте резьбу нового аэратора мылом или солидолом и вкрутите его в излив вручную, без чрезмерных усилий. Включите воду и убедитесь в герметичности соединения.​ Готово: замена аэратора в смесителе завершена!

Установка нового унитаза: от демонтажа до герметизации

Современные унитазы различаются по способу монтажа и конструкции. Напольные унитазы — это классический вариант, который устанавливается непосредственно на пол, с видимым бачком и коммуникациями. Они бывают обычными и пристенными — последние устанавливаются вплотную к стене, что экономит пространство. Подвесные унитазы крепятся к стене на специальной металлической раме (инсталляции), при этом бачок и коммуникации спрятаны в стене. Такие модели выдерживают нагрузку до 400 кг и визуально увеличивают пространство санузла.​

Установка нового унитаза: от демонтажа до герметизации Установка нового унитаза: от демонтажа до герметизации Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как поменять унитаз своими руками, необходимо демонтировать старое устройство.

  • Сначала перекройте подачу воды и слейте ее из бачка.

  • Отсоедините шланг подачи воды и открутите крепежные болты, которыми унитаз прикручен к полу.

  • Если крепления заржавели, обработайте их специальной смазкой. Снимите гофрированную трубу или манжету, соединяющую унитаз с канализацией, и аккуратно отодвиньте старый унитаз.

  • Канализационное отверстие временно закройте тряпкой или заглушкой, чтобы предотвратить проникновение неприятных запахов.​

Установка нового унитаза начинается с примерки.

  • Поставьте унитаз на место и сделайте разметку для крепежных отверстий.

  • Алмазным сверлом просверлите отверстия в полу и вставьте в них пластиковые дюбели.

  • Установите унитаз на место, предварительно нанеся герметик на основание для лучшей фиксации.

  • Вкрутите крепежные болты, но не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить керамику.​

Следующий этап — подключение к канализации.

  • Если унитаз соединяется со старой чугунной трубой, используйте переходную манжету диаметром 123х110 мм.

  • Раструб трубы предварительно обработайте герметиком.

  • Уплотнительное кольцо на гофре можно смазать мылом для облегчения установки, затем вставьте трубу в канализационное отверстие и слив унитаза.

  • Место стыка дополнительно промажьте силиконовым герметиком для надежности.

  • Установите сливной бачок на чашу унитаза, проложив между ними резиновую прокладку.

  • Закрепите бачок болтами, затягивая их сначала вручную, а затем ключом на четверть оборота.

  • Подключите шланг подачи воды к бачку, откройте воду и проверьте систему на герметичность.​

Перед работами не забудьте о необходимых инструментах для замены этого вида сантехники.

Подготовка: необходимые инструменты и материалы Подготовка: необходимые инструменты и материалы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мелкий ремонт: как поменять прокладку и сифон

Замена прокладки в кране требуется, когда из крана капает вода даже при закрытом вентиле. Это один из самых частых видов мелкого ремонта сантехники, который легко выполнить самостоятельно. Для работы понадобятся разводной ключ, отвертки и новая резиновая или керамическая прокладка подходящего размера.​

  • Чтобы поменять прокладку в кране, перекройте подачу воды и снимите декоративную накладку с вентиля.

  • Открутите крепежный винт и снимите ручку крана.

  • Разводным ключом выверните кран-буксу из корпуса смесителя, действуя аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

  • Осмотрите прокладку на нижней части механизма — если она повреждена, потрескалась или деформировалась, замените ее на новую.

  • Соберите кран в обратной последовательности, используя ФУМ-ленту для уплотнения резьбы.

  • Откройте воду и проверьте результат работы.​

Установка сифона под раковину необходима при его засорении, появлении неприятных запахов или протечек. Сифон — это изогнутая труба под раковиной, которая создает водяной затвор и препятствует проникновению канализационных запахов в помещение. Для замены сифона открутите старое устройство, отсоединив его от раковины и канализационной трубы.​

Установка сифона под раковину выполняется поэтапно.

  • Сначала на сливное отверстие раковины уложите прокладку, сверху установите решетку сифона и закрепите винтом.

  • Снизу присоедините стакан сифона, используя накидные гайки и уплотнительные прокладки между всеми деталями.

  • Сливную трубу сифона вставьте в канализационное отверстие, предварительно смазав уплотнительное кольцо мылом или моющим средством.

  • Проверьте установку, наполнив раковину водой и спустив ее через сифон.

  • Если обнаружатся протечки, аккуратно подтяните гайки или дополнительно обработайте стыки герметиком.​

Мелкий ремонт: как поменять прокладку и сифон Мелкий ремонт: как поменять прокладку и сифон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые ошибки и как их избежать

При самостоятельной замене сантехники новички часто допускают ошибки, которые приводят к протечкам и поломкам.

  • Самая распространенная проблема — недостаточная герметичность соединений. Чтобы избежать этого, используйте качественный силиконовый герметик для всех стыков и ФУМ-ленту для резьбовых соединений. Все щели между раковиной и стеной необходимо тщательно заделывать.​

  • Еще одна ошибка — использование некачественных или неподходящих материалов. Всегда выбирайте фитинги и прокладки, соответствующие типу труб и давлению воды в системе.

  • При затягивании резьбовых соединений не прилагайте чрезмерных усилий, особенно работая с пластиковыми деталями, так как их легко повредить. Сначала затягивайте все крепления вручную, а затем подтягивайте ключом на четверть или пол-оборота.​

  • Важно не забывать устанавливать запорные краны на каждом сантехническом приборе. Это позволит в случае поломки перекрыть воду локально, не отключая всю систему водоснабжения.

  • При установке унитаза обязательно используйте герметик и не перетягивайте крепежные болты — керамика может треснуть.

  • После завершения любых сантехнических работ проверяйте все соединения под максимальным напором воды и наблюдайте за ними в течение получаса.​

Полезный лайфхак для установки сифона под раковину: смазывайте уплотнительные кольца мылом или моющим средством — это значительно облегчает соединение деталей. При замене смесителя на раковине всегда держите под рукой тряпки и таз для сбора остатков воды из труб. А при работе с унитазом обязательно закрывайте канализационное отверстие заглушкой во время демонтажа — это предотвратит распространение запахов.​

Следуя этим рекомендациям по замене сантехники своими руками и пошаговым инструкциям, вы сможете самостоятельно справиться с заменой основных элементов сантехники своими руками, сэкономив семейный бюджет и приобретя полезные навыки домашнего мастера.

Ранее мы рассказывали, как выбрать телевизор правильного размера, чтобы не болела голова и не портилось зрение.

Читайте также
Секреты хорошей пайки: от электронных плат до медных труб
Семья и жизнь
Секреты хорошей пайки: от электронных плат до медных труб
Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше
Общество
Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше
«Надо иметь мозги»: Лебедев разгневался на людей за одну привычку в туалете
Общество
«Надо иметь мозги»: Лебедев разгневался на людей за одну привычку в туалете
Россиян предупредили о рисках искусственного вскармливания детей
Власть
Россиян предупредили о рисках искусственного вскармливания детей
Винодел назвал главные ошибки при сочетании вина и сыра
Общество
Винодел назвал главные ошибки при сочетании вина и сыра
ремонт
сантехника
унитазы
смесители
советы
своими руками
краны
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
В Подмосковье безбилетникам стали угрожать «повешением»
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.