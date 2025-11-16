Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 07:38

США предрекли «финансовый паралич и экономический коллапс»

Финансист Далио: госдолг США при Трампе может увеличиться до $55 трлн

Экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа может повлечь за собой увеличение государственного долга страны до $55 трлн, сообщил основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио. По его мнению, также не исключен валютный кризис и экономический коллапс, передает газета O Globo.

Так называемый One Big Beautiful Bill Act (принятый в июле закон о госрасходах в США. — NEWS.ru) потенциально может увеличить госдолг с $36 трлн до $55 трлн. Предшествовать ему будет долговой и валютный кризис, — заявил инвестор.

Скоро «процентные платежи <...> начнут подавлять остальные расходы», считает Далио. Это, как он уверен, «приведет к параличу [финансовой] системы».

Ранее Трамп отметил, что, если Верховный суд вынесет негативное решение по вопросу импортных пошлин, это приведет к потерям для экономики. По его словам, такие финансовые потери окажутся катастрофическими.

До этого Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности.

