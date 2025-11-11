Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:03

Трамп рассказал о потерях США в случае отмены пошлин Верховного суда

Трамп: потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Если Верховный суд вынесет негативное решение по вопросу импортных пошлин, это может привести к потерям для экономики, которые превысят $3 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в личной соцсети Truth Social. По его словам, эти потери включают в себя сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования. Трамп подчеркнул, что такие финансовые потери оказались бы катастрофическими и стали бы серьезным ударом для национальной безопасности США.

Верховному суду предоставили неправильные цифры. [Потери от] «отмены» в случае негативного решения по пошлинам превысили бы, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования, $3 трлн, — написал Трамп.

Апелляционный суд США постановил, что закон IEEPA 1977 года не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховный суд решит, имел ли Трамп это право.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может выплатить торговым партнерам более $2 трлн, если Верховный суд признает тарифы незаконными. Это, по его мнению, станет катастрофой для национальной безопасности. Трамп также отметил, что оппоненты в суде занижают сумму компенсаций и никто не верит в отмену пошлин.

США
Дональд Трамп
пошлины
Верховный суд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.