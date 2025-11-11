Трамп рассказал о потерях США в случае отмены пошлин Верховного суда Трамп: потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн

Если Верховный суд вынесет негативное решение по вопросу импортных пошлин, это может привести к потерям для экономики, которые превысят $3 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в личной соцсети Truth Social. По его словам, эти потери включают в себя сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования. Трамп подчеркнул, что такие финансовые потери оказались бы катастрофическими и стали бы серьезным ударом для национальной безопасности США.

Верховному суду предоставили неправильные цифры. [Потери от] «отмены» в случае негативного решения по пошлинам превысили бы, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования, $3 трлн, — написал Трамп.

Апелляционный суд США постановил, что закон IEEPA 1977 года не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховный суд решит, имел ли Трамп это право.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может выплатить торговым партнерам более $2 трлн, если Верховный суд признает тарифы незаконными. Это, по его мнению, станет катастрофой для национальной безопасности. Трамп также отметил, что оппоненты в суде занижают сумму компенсаций и никто не верит в отмену пошлин.