Трамп предупредил об угрозе катастрофы национального масштаба в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон могут обязать вернуть торговым партнерам более $2 трлн (около 162 трлн рублей), полученных благодаря тарифам и связанным с ними доходам, если американский Верховный суд признает пошлины незаконными. В своей соцсети Truth Social он назвал такой сценарий катастрофой для национальной безопасности.

Фактическая сумма, которую мы должны были бы выплатить в виде доходов от тарифов и инвестиций, превысила бы $2 трлн, и это само по себе было бы катастрофой национальной безопасности, — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что его оппоненты в Верховном суде умышленно занижают сумму компенсаций, чтобы «создать иллюзию простого выхода из ситуации». При этом он добавил, что на самом деле никто не верит в то, что пошлины будут действительно отменены.

Ранее Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране. По словам президента, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности.