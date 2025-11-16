Трамп может обречь на голод миллионы американцев

Миллионы американцев могут лишиться талонов на питание, передает американское издание Politico. Там отметили, что такое может случиться из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает требовать от штатов соблюдения ранее принятого закона о пересмотре правил получения этой поддержки.

Министр сельского хозяйства Брук Роллинс поручила сотрудникам Минсельхоза США во время рекордного 43-дневного шатдауна продолжать добиваться от штатов соблюдения подписанного республиканцами закона о налогах и расходах, — сказано в публикации издания.

Ранее сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны. По информации СМИ, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что приостановка работы кабмина оказала гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось. По его словам, особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.

Тем временем глава Белого дома отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Трамп отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США, и выразил по этому поводу сожаление. При этом он отметил, что уровень его поддержки в стране находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы.