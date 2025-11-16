Ведущий NBC может потерять работу после нападок на Трампа

Ведущий NBC может потерять работу после нападок на Трампа Трамп потребовал уволить критиковавшего его ведущего NBC Майерса

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от телеканала NBC уволить ведущего Сета Майерса, выступившего с критикой его политики. По словам главы государства, Майерс страдает неизлечимой формой синдрома «расстройства Трампа», проявляющегося в «неконтролируемой ярости». Помимо этого, президент назвал ведущего «совершенно бездарным».

Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его «шоу» терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно! — сказал президент.

Таким образом Трамп отреагировал на слова Майерса, что тот оказался самым непопулярным президентом в истории США. Ведущий утверждает, что американский лидер теряет поддержку даже среди своих самых ярых сторонников.

Ранее Трамп признался, что вопрос о сравнении президентства и отцовства застал его врасплох. Корреспондент GB News Бев Тернер отметила его семейные качества и спросила, напоминает ли работа главы государства роль отца.