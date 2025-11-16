Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии

Бывший заместитель премьера Великобритании Анджела Рэйнер планирует сместить Кира Стармера с поста премьер-министра лидера лейбористов, передает газета Telegraph. Журналисты отметили, что она при этом сулит парламентским союзникам места в кабинете, пользуясь тем, что низкий рейтинг Стармера стимулирует оппозицию внутри партии.

Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что чучело Стармера сожгли в честь празднования ночи Гая Фокса. Символичное мероприятие прошло в городе Эденбридж на юге Англии. Главным событием праздника стало сжигание двух чучел: одно из них было одето как настоящий участник Порохового заговора XVII века Гай Фокс, а другое — как премьер-министр. Традиция придавать второму чучелу образ известной личности, у которой в обществе сложилась не самая хорошая репутация, возникла примерно 30 лет назад.

До этого в статье газеты The Daily Mail колумнист Эндрю Нил отметил, что, по его мнению, Стармер не пробудет на своем посту до лета 2026 года. Он заявил, что такой прогноз делают депутаты правящей Лейбористской партии, поскольку у него снизилось доверие со стороны населения.