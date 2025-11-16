Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 07:32

Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии

Telegraph: Анджела Рэйнер хочет сместить Стармера с поста премьера Британии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель премьера Великобритании Анджела Рэйнер планирует сместить Кира Стармера с поста премьер-министра лидера лейбористов, передает газета Telegraph. Журналисты отметили, что она при этом сулит парламентским союзникам места в кабинете, пользуясь тем, что низкий рейтинг Стармера стимулирует оппозицию внутри партии.

Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что чучело Стармера сожгли в честь празднования ночи Гая Фокса. Символичное мероприятие прошло в городе Эденбридж на юге Англии. Главным событием праздника стало сжигание двух чучел: одно из них было одето как настоящий участник Порохового заговора XVII века Гай Фокс, а другое — как премьер-министр. Традиция придавать второму чучелу образ известной личности, у которой в обществе сложилась не самая хорошая репутация, возникла примерно 30 лет назад.

До этого в статье газеты The Daily Mail колумнист Эндрю Нил отметил, что, по его мнению, Стармер не пробудет на своем посту до лета 2026 года. Он заявил, что такой прогноз делают депутаты правящей Лейбористской партии, поскольку у него снизилось доверие со стороны населения.

Кир Стармер
Британия
министры
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе
Взломали «Госуслуги»: 4 шага для защиты денег и личных данных
«На карточку»: пленный объяснил, зачем ВСУ отдают зарплату командирам
«Сожрали, демоны»: рыбак не поделил улов с семьей медведей
Агрессивная женщина набросилась на продавца и попала в кадр
В США предупредили Россию об усилении провокаций Украины
Буйная россиянка устроила погром в цветочном магазине и избила флориста
Спортсменка российского происхождения удержала титул чемпиона UFC
Ведущий NBC может потерять работу после нападок на Трампа
Друг Макгрегора ввязался в массовую драку с командой Махачева и Хабиба
ВСУ прикинулись мирными жителями, чтобы сбежать из-под Харькова
Повальное дезертирство и прорыв в Купянске: новости СВО на утро 16 ноября
Как проверить масло в двигателе? Простой способ сэкономить на ремонте авто
7 признаков, по которым ФНС заподозрит скрытые доходы, как избежать проблем
Орбан допустил скорое завершение украинского конфликта
Детей по всему миру начал поражать опасный недуг
Россиянка помогла обезвредить банду грабителей в Аргентине
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 ноября: инфографика
«Пробыл там дней 10»: брат Козловского раскрыл, зачем актер ездил в США
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.