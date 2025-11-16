Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!

Рецепт салата «Лисья шубка» Рецепт салата «Лисья шубка» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Нежная красная рыба, мягкий картофель и сочная морковь под шубкой из сыра выглядят особенно нарядно, а сочетание продуктов получается гармоничным. Блюдо легко собрать заранее — к моменту подачи оно станет только вкуснее.

Возьмите 200–250 г слабосоленой красной рыбы, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно салатного кольца. Сверху нанесите тонкую сеточку майонеза. Отварите 3 средние картофелины и натрите на крупной терке, разровняйте вторым слоем и снова слегка промажьте. Подготовьте 2 средние моркови — также отварите и натрите. Третий слой получится сочным и сладковатым, добавьте немного майонеза для мягкости.

Возьмите 3 куриных яйца, натрите их и распределите сверху. Присыпьте слой щепоткой соли по вкусу. Финальный штрих — примерно 120–150 г твердого сыра, натертого мелко.

Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои стабилизировались и вкус стал ровнее. Перед подачей аккуратно снимите кольцо — получится плотная ровная конструкция.

  • Совет: если хотите более выраженный вкус рыбы, налейте на дно салатника несколько капель лимонного сока — так вкус майонеза будет менее отчетливым.

  • Калорийность: около 210 ккал на 100 г; время приготовления: 45 минут.

«Крабовая слойка»: простой и вкусный салат — лучше оливье.

