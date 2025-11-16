Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат из простых продуктов «Генерал»: интересная закуска на Новый год, на которую не нужно много времени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат из простых продуктов «Генерал»: интересная закуска на Новый год, на которую не надо много времени. Ищете салат, который удивит ваших гостей и станет главным блюдом на столе? Этот многослойный шедевр с мясом и овощами покорит вас своей гармонией вкусов и сытностью! Нежное отварное мясо, ароматный чеснок и сладость свеклы создают идеальный баланс, а каждый слой дарит новое вкусовое открытие.

Начните с подготовки ингредиентов: 200 граммов отварного мяса нарежьте мелкими кубиками и смешайте с двумя измельченными зубчиками чеснока и небольшим количеством майонеза. Два отварных яйца, две свеклы среднего размера, две моркови и 100 граммов твердого сыра натрите на крупной терке. Теперь соберите салат слоями: первый слой — мясная смесь с чесноком, затем сыр, яйца, морковь и свекла. Каждый слой аккуратно смазывайте тонким слоем майонеза. Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа — за это время все ингредиенты пропитаются, и вы получите невероятно сочное и ароматное блюдо, которое оценят даже самые искушенные гурманы!

Ранее мы готовили салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем.

Проверено редакцией
