Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены

Многие сталкиваются с тем, что со временем белоснежный пластиковый подоконник неумолимо желтеет, портя весь вид окна. Не стоит спешить с дорогостоящей заменой, ведь вернуть первоначальную белизну можно буквально за один день. Секрет кроется в простом и доступном средстве, которое есть в любой домашней аптечке, а процесс отбеливания не потребует особых усилий.

Для этого чудесного превращения вам понадобится обычная перекись водорода и немного порошкового отбеливателя на основе перкарбоната натрия. Из этих компонентов готовится густая паста, которая равномерно наносится на всю пожелтевшую поверхность. Затем подоконник нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на несколько часов под солнечными лучами.

Солнце активирует отбеливающие компоненты, и они мягко, но очень эффективно удалят неприятный желтый налет. После этого останется лишь смыть пасту чистой водой и наслаждаться видом обновленного, сияющего белизной подоконника.

