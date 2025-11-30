День матери
Белоснежный подоконник без лишних усилий: простой домашний трюк с двумя каплями средства — быстрый результат без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие хозяйки знают, как быстро подоконник теряет белизну и покрывается неприятным налетом. Но вместо дорогих средств можно использовать простой способ, который легко справляется с загрязнениями и экономит время. Он безопасен, доступен и работает буквально за минуты.

Для начала возьмите мягкую ткань или ватный диск и капните на него всего две капли нашатырного спирта. Этого минимума достаточно, чтобы очистить небольшой участок подоконника. Легкими движениями пройдитесь по поверхности: средство быстро растворяет желтизну, пыль и жирные следы, а ткань собирает остатки грязи.

При необходимости повторите обработку на соседних зонах. Подоконник сразу становится заметно светлее, без разводов и потеков. Такой способ не требует усилий и подходит для регулярного обновления поверхностей, помогая поддерживать чистоту без агрессивной химии.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Марина Макарова
М. Макарова
