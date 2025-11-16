Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября В Москве и Петербурге 17–23 ноября ожидаются морозы, метели и ледяные дожди

Зима все чаще напоминает о себе, поэтому стоит готовиться к метелям, ледяному дождю и морозам. Впрочем, сильных холодов ждать не приходится, отрицательные температуры будут чередоваться с положительными. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 17 по 23 ноября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 17 по 23 ноября

В понедельник в начале суток будет идти снег, который по мере потепления перейдет сначала в снег с дождем, а затем в дождь. Температура воздуха в понедельник ночью в Москве ожидается в диапазоне от −2 до −4 градусов, по области местами до −6. Днем в столице потеплеет до 3–5 градусов выше нуля, в Подмосковье — от +1 до +6.

В ночь на вторник будет от нуля до +5, днем воздух прогреется до плюс 5–10 градусов. Осадки продолжатся в виде дождя.

Со среды начнется похолодание, максимальная температура не превысит +5 градусов, в отдельных районах севера и северо-запада Подмосковья при прояснениях до −2. Местами возможен небольшой мокрый снег.

В четверг, 20 ноября, осадки не прогнозируются. Морозы усилятся, и ночная температура составит от −1 до −4 градусов, днем — в диапазоне от −1 до +4.

В пятницу в Москве ночью минус 2–4, по области — до −7, в дневные часы около нуля, на севере региона сохранятся слабые морозы до −2. Во второй половине дня на юге столичного региона ожидаются кратковременные осадки, возможен ледяной дождь.

В субботу, 22 ноября, погода ухудшится. Атмосферный фронт принесет сильные осадки в виде снега и мокрого снега, под ногами образуется каша, возможны и гололедные явления. Ночью до −1 градуса, по области местами подморозит до −3. Днем местами потеплеет до +3, но в основном столбики термометров будут показывать близко к нулевой отметке.

В воскресенье ночью похолодает до минус 1–3 градусов. Днем — около −1 градуса. Местами возможен снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление на протяжении всей недели ожидается неустойчивым и будет прыгать с большой амплитудой. В понедельник оно составит 745 миллиметров ртутного столба, во вторник опустится до 736–738 пунктов, в среду подскочит до 750 миллиметров, а в четверг упадет ниже 740. В пятницу продолжится снижение на два-три миллиметра ртутного столба, к субботе оно обвалится до 730 пунктов, а в воскресенье вырастет до 740.

Ветер будет преобладать южного и юго-западного направлений. В начале недели его скорость ожидается довольно ощутимой — 6–11 метров в секунду. Во второй половине периода он стихнет до 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 17 по 23 ноября

В Петербурге температурный фон ожидается достаточно ровным. В ночные часы в течение всей рабочей недели будет в диапазоне от нуля до −2 градусов, днем — от нуля до +2. В понедельник без осадков, во вторник и среду пройдет снег с дождем. В четверг и пятницу осадки не прогнозируются.

Суббота в Северной столице обещает стать снежной и ненастной. За сутки толщина выпавшего снега может достичь 10, а местами — 15–20 сантиметров. Температура воздуха ночью 22 ноября составит минус 1–2 градуса, днем — около нуля.

В воскресенье в течение суток температурный фон останется в диапазоне от −1 до −3 градусов. Вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в понедельник составит 750 миллиметров ртутного столба, а далее будет расти и к пятнице достигнет 767 миллиметра ртутного столба. В субботу ожидается его обрушение до 740 миллиметров ртутного столба.

Ветер ожидается переменных направлений, в течение рабочей недели его скорость составит 1–4 метра в секунду. Вечером в пятницу и в выходные из-за ухудшения погоды он резко усилится, подует с запада и северо-запада со скоростью до 15 метров в секунду, из-за чего возможны метели.

Температурные рекорды в Москве с 17 по 23 ноября

В Москве самую теплую погоду с 17 по 23 ноября зафиксировали 17 ноября 1977-го и 20 ноября 1978 года. Тогда воздух прогрелся до +10,8 и +10,7 градуса соответственно.

Еще один температурный максимум был установлен 23 ноября 2008 года, когда в столице теплело до +10,5 градуса. А 19 ноября 1982 года в Москве было +10,2 градуса — это самый высокий температурный показатель для этой даты за всю историю метеонаблюдений.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Еще один суточный рекорд по температуре воздуха в Москве был установлен 21 ноября 1963 года. В тот день в столице теплело до +9,6 градуса.

В 1940 году выдалось самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 18 ноября. Тогда воздух в столице прогрелся до +9,4 градуса. До +9 градусов температура воздуха в городе поднималась 22 ноября 1996 года, и с тех пор более высоких значений в это число месяца метеорологи не фиксировали.

Самая морозная погода в период с 17 по 23 ноября была зафиксирована в Москве 20 ноября 1890 года. Тогда подморозило до −24,5 градуса. Еще два рекорда зафиксировали 19 и 21 ноября того же 1890 года, когда температура воздуха опускалась до −24,4 градуса. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

В 1946 году в столице СССР выдалось самое холодное за всю историю метеонаблюдений в городе 22 ноября. Тогда воздух остывал до −22,8 градуса. В 1951 году суточный температурный рекорд был обновлен для 17 ноября, когда в Москве похолодало до −21,6 градуса.

Самое холодное 18 ноября в истории метеонаблюдений в Москве выдалось в 1965 году. В тот день термометры показывали −21,5 градуса. А рекорд по температурному минимуму для 23 ноября был установлен в 1902 году, когда холодало до −19,2 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 17 по 23 ноября

Самым теплым днем недели с 17 по 23 ноября за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стало 17 ноября 1895 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +12 градусов.

До аномальных +10 градусов воздух в Питере прогревался 20 и 21 ноября 1996 года. На один градус меньше (+9) в городе было 18 ноября 1911-го, 19 ноября 1978-го и 22 ноября 1926 года — все эти даты также вошли в историю как периоды с самой высокой суточной температурой.

Самая высокая температура воздуха 23 ноября в Северной столице наблюдалась в 1926 году. Тогда термометры показывали +8 градусов.

Наиболее холодная погода была в Санкт-Петербурге 20 ноября 1890 года. Термометры в тот день показывали −18 градусов. В тот же год были установлены температурные минимумы для 19 и 23 ноября, когда в городе подмораживало до −15 и −17 градусов соответственно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До аномальных −16 градусов в городе на Неве холодало 21 ноября 1954-го и 22 ноября 1971 года. Более морозной погоды в эти дни с тех пор не фиксировалось.

Оставшиеся суточные рекорды недели в Питере были обновлены 17 и 18 ноября 1998 года. В эти дни воздух в городе на Неве остывал до −13 и −14 градусов соответственно.

