Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году ФНС будет начислять 5,5 рубля пени в день за каждые 100 рублей просрочки

Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не заплатят вовремя налоги, будут ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ, передает РИА Новости. В материале сказано, что на каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 рубля в день.

Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день, — добавили в ФНС.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без судебного решения. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У плательщика есть 30 дней на оспаривание требований. Если возражений не поступит, налоговая сможет списать средства напрямую — с банковских счетов, электронных кошельков и даже валютных вкладов.

Также россиянам напомнили, что до 1 декабря 2025 года следует полностью оплатить земельный, транспортный и имущественный налоги за 2024 год. Для жителей Курской области сделано исключение — срок уплаты налогов для них продлен на год. В этот же период необходимо оплатить НДФЛ с банковских вкладов, если общая сумма дохода по депозитам превысила 210 тыс. рублей.