Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 06:37

Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти мешочки из рисовой бумаги стали для меня настоящим открытием — хрустящие снаружи и сочные внутри, с идеальным балансом сладкого и острого. Блюдо готовится без глубокой жарки, что делает его легким и подходящим даже для тех, кто следит за питанием. Отличный способ разнообразить привычные ужины.

Готовлю я так: 250 граммов куриного фарша смешиваю с двумя столовыми ложками мелко нарезанного красного перца и зеленого лука. Добавляю полторы столовые ложки сладкого соуса чили, столовую ложку соевого соуса, паприку, соль и перец по вкусу. Для обертки взбиваю три яйца с соевым соусом, опускаю в эту смесь рисовую бумагу на 30–50 секунд до размягчения. На каждый мешочек беру 1–2 листа, выкладываю начинку, формирую мешочек и завязываю полоской зеленого лука. Готовлю в аэрогриле при 200 °C 13–15 минут до золотистого цвета. Подаю с дополнительным соусом чили для макания.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Общество
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Общество
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Семья и жизнь
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Ближний Восток
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
еда
рецепты
мясо
рис
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.