Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:41

Беру горсть фарша и превращаю в сочную закуску: эти шарики с начинкой — мастхэв любой кулинарной книги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти куриные шарики стали для меня настоящим открытием — нежные, сочные, с ароматом чеснока и потрясающей сырной начинкой. Они идеально подходят и как горячая закуска к праздничному столу, и как основное блюдо для легкого ужина. Готовятся всего за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!

Готовлю я так: 500 граммов куриного филе измельчаю в блендере вместе с двумя зубчиками чеснока. Добавляю одно яйцо, немного соли и перца, тщательно перемешиваю. 200 граммов твердого сыра натираю на крупной терке и аккуратно вмешиваю в фарш. Формирую шарики размером с грецкий орех — получается около 25–30 штук. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пару раз перевернув для равномерной румяной корочки. Сыр внутри шариков красиво плавится, создавая нежную кремовую текстуру. Подавать лучше горячими, когда сырная начинка особенно аппетитная!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
мясо
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.