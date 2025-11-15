Беру горсть фарша и превращаю в сочную закуску: эти шарики с начинкой — мастхэв любой кулинарной книги

Эти куриные шарики стали для меня настоящим открытием — нежные, сочные, с ароматом чеснока и потрясающей сырной начинкой. Они идеально подходят и как горячая закуска к праздничному столу, и как основное блюдо для легкого ужина. Готовятся всего за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!

Готовлю я так: 500 граммов куриного филе измельчаю в блендере вместе с двумя зубчиками чеснока. Добавляю одно яйцо, немного соли и перца, тщательно перемешиваю. 200 граммов твердого сыра натираю на крупной терке и аккуратно вмешиваю в фарш. Формирую шарики размером с грецкий орех — получается около 25–30 штук. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пару раз перевернув для равномерной румяной корочки. Сыр внутри шариков красиво плавится, создавая нежную кремовую текстуру. Подавать лучше горячими, когда сырная начинка особенно аппетитная!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.