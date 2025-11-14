Овсянка еще не была такой вкусной — готовлю с грибочками и сыром: завтрак уплетают даже дети

Секрет этой овсянки — в многослойности вкусов. Каждый ингредиент добавляется в свой момент, создавая сложный и насыщенный букет, где нет места обыденности.

Для завтрака на двоих мне понадобится: овсянка долгой варки (80 г), молоко (200 мл), вода (200 мл), шампиньоны (150 г), лук (1 шт.), чеснок (1 зубчик), творожный сыр (1 ст. л.), твердый сыр (30 г), яйца (2 шт.), сливочное и растительное масло, зелень, соль, перец.

Мелко нарезанный лук обжариваю на растительном масле до прозрачности. Добавляю нарезанные пластинками шампиньоны и измельченный чеснок. Жарю до золотистого цвета грибов и выпаривания жидкости. Всыпаю овсяные хлопья, добавляю творожный сыр, соль и перец. Тщательно перемешиваю, чтобы сыр распределился. Вливаю смесь молока и воды, довожу до кипения и убавляю огонь. Варю 10–15 минут, периодически помешивая, до готовности овсянки и получения кремообразной консистенции. В это время готовлю яйца пашот или всмятку. В готовую кашу добавляю кусочек сливочного масла. Разливаю по тарелкам, посыпаю тертым сыром, сверху выкладываю яйцо, сбрызгиваю маслом от жарки грибов, украшаю свежей зеленью. Яичный желток, смешиваясь с кашей, создает невероятно нежный соус.

