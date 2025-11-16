«Мы бы с удовольствием прикончили Россию»: в США оценили силы Москвы Профессор Миршаймер заявил, что ВС России сильнее армии любой страны в Европе

Ни одна армия европейских государств не способна конкурировать с Вооруженными силами России по своей мощи, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis. Эксперт отметил, что западные страны изначально ставили своей главной целью достижение стратегического поражения России и подрыв ее экономического потенциала.

Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с Вооруженными силами России. <...> Мы бы с удовольствием прикончили Россию как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать, — сказал эксперт.

Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что по мере приближения завершения конфликта на Украине Москва столкнется с увеличением числа провокаций со стороны Киева. Он заявил, что боевые действия завершатся неизбежной победой России. При этом Запад, и особенно Великобритания, по словам экс-аналитика, активно поощряют провокационные действия украинской стороны.

До этого Риттер отмечал, что ответные удары российской армии создают серьезное политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского. По его оценке, страна приблизилась к полной потере электроснабжения, что негативно отражается на позициях главы государства.