Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы» Mash: здание МГУП эвакуировали из-за принятых за СВУ дымовых шашек

Telegram-канал Mash сообщает, что здание Московского университета природообустройства на Большой Академической улице эвакуировали из-за дымовых шашек. По информации источника, уборщица нашла сверток с ними в одном из служебных помещений на втором этаже, женщина приняла их за самодельные взрывные устройства.

Как уточнил канал, всего из здания университета эвакуировали 100 человек, включая местных работников и студентов. На место прибыли сотрудники силовых структур, сейчас они проверяют содержимое свертка.

Ранее в Москве прошла экстренная эвакуация в Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Администрация культурного центра призвала всех находящихся в здании людей сохранять спокойствие и направляться к ближайшим эвакуационным выходам.

До этого в школе Петропавловска-Камчатского прорвало трубу с кипятком. Вода затопила первый этаж. Ученики рассказали, что вода распространила неприятный запах. При этом эвакуацию в здании не объявили, уборщицы пытались справиться с прорывом с помощью веников и тряпок.