Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:00

Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара

Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многие считают перепелку ресторанным блюдом, однако ее легко приготовить дома. Секрет профессиональных поваров — в использовании редкого ингредиента, который превращает простое мясо в произведение искусства. Сегодня он раскрывает рецепт, где перепелка, как настоящий деликатес, раскрывается с неожиданной стороны.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 4 перепелки

  • 2 ст. л. молотого лапсанг сушонга (копченый чай)

  • 1 ст. л. меда

  • 3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. зерен кориандра

  • 1 апельсин (цедра и сок)

  • Морская соль, черный перец

  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления — холодное копчение на углях. Тушки натрите солью, перцем и давленым чесноком. Смешайте молотый лапсанг сушонг с медом и соком апельсина, обмажьте перепелок. Разожгите угли, а когда пламя уйдет, бросьте на них щепотку того же чая — он даст ароматный дым. Уберите решетку и подвесьте птицу над мангалом на 25–30 минут. Дым чая создает тонкую копченую корочку, не перебивая вкус мяса. Именно так перепелка, как настоящий деликатес, покоряет с первого кусочка — нежной текстурой и утонченным ароматом.

Попробуйте этот необычный метод, и вы навсегда измените свое представление о домашней кухне. Это проще, чем кажется, а результат впечатлит даже искушенных гурманов.

Ранее мы делились с вами рецептом необычной стеклянной лапши с курицей и овощами.

Читайте также
Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество
Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
С таким ужином легко похудеть: все смешали — и в духовку: 95 ккал на 100 г
Общество
С таким ужином легко похудеть: все смешали — и в духовку: 95 ккал на 100 г
Нужна лишь колбаса и картошка — семья подсела на эти хрустящие кружочки. Как в Турции, только вкуснее
Общество
Нужна лишь колбаса и картошка — семья подсела на эти хрустящие кружочки. Как в Турции, только вкуснее
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Шоу-бизнес
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Сочный кролик в пиве и с овощами: ароматное мясо тушится в духовке само
Семья и жизнь
Сочный кролик в пиве и с овощами: ароматное мясо тушится в духовке само
мясо
ужины
рецепты
рестораны
готовка
обеды
птица
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Молниеносное решение российских бойцов похоронило группу ВСУ в Сладком
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.