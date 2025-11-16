Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара

Многие считают перепелку ресторанным блюдом, однако ее легко приготовить дома. Секрет профессиональных поваров — в использовании редкого ингредиента, который превращает простое мясо в произведение искусства. Сегодня он раскрывает рецепт, где перепелка, как настоящий деликатес, раскрывается с неожиданной стороны.

Ингредиенты (на 2 порции):

4 перепелки

2 ст. л. молотого лапсанг сушонга (копченый чай)

1 ст. л. меда

3 зубчика чеснока

1 ч. л. зерен кориандра

1 апельсин (цедра и сок)

Морская соль, черный перец

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления — холодное копчение на углях. Тушки натрите солью, перцем и давленым чесноком. Смешайте молотый лапсанг сушонг с медом и соком апельсина, обмажьте перепелок. Разожгите угли, а когда пламя уйдет, бросьте на них щепотку того же чая — он даст ароматный дым. Уберите решетку и подвесьте птицу над мангалом на 25–30 минут. Дым чая создает тонкую копченую корочку, не перебивая вкус мяса. Именно так перепелка, как настоящий деликатес, покоряет с первого кусочка — нежной текстурой и утонченным ароматом.

Попробуйте этот необычный метод, и вы навсегда измените свое представление о домашней кухне. Это проще, чем кажется, а результат впечатлит даже искушенных гурманов.

Ранее мы делились с вами рецептом необычной стеклянной лапши с курицей и овощами.