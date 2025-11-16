Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному ребенку в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ведомства. Малыш умер в одном из медицинских центров региона. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что в октябре жительница Приморья заметила, что ее ребенку стало плохо после родов. По ее словам, персонал проигнорировал жалобы. Через некоторое время новорожденный скончался.

