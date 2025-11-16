Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:26

Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному ребенку в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ведомства. Малыш умер в одном из медицинских центров региона. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, передает РИА Новости.

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в Приморском крае, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в октябре жительница Приморья заметила, что ее ребенку стало плохо после родов. По ее словам, персонал проигнорировал жалобы. Через некоторое время новорожденный скончался.

Ранее в Березниках Пермского края суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетней местной жительнице, признанной виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Выяснилось, что девушка 2009 года рождения задушила младенца и сбросила его тело с пятого этажа.

СК РФ
Александр Бастрыкин
Приморский край
Приморье
