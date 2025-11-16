Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед покупкой квартиры Юрист Зырянов: перед покупкой квартиры нужно провести расследование

Покупка жилья на вторичном рынке требует проведения полноценного досудебного расследования для минимизации рисков оспаривания сделки, заявил член правового комитета Российской гильдии риелторов (РГР) Николай Зырянов в комментарии РБК. Количество судебных споров о возврате недвижимости после совершения сделки выросло на 15–20% за год, причем наиболее уязвимой стороной в этих конфликтах становится покупатель.

Сейчас осторожные покупатели тщательно оценивают выбираемые варианты и чаще настроены избегать заключения сделок с продавцами из «группы риска». <…> Фактически покупка на вторичном рынке в некоторых случаях может требовать проведения настоящего расследования, чтобы избежать рисков возможного последующего оспаривания сделки, — сказал эксперт.

Ранее риелторы предупредили, что приобретение недвижимости у лиц преклонного возраста связано с повышенной вероятностью судебного оспаривания сделки. Специалисты отмечают рост судебных исков от пенсионеров, которые ссылаются на психологическое давление или ограниченную дееспособность для признания сделок недействительными.

Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил введение защитного механизма сделок при покупке жилой недвижимости у граждан пенсионного возраста. Парламентарий пояснил, что инициатива предполагает блокировку денежных средств покупателей на специальных счетах сроком на 30 дней для проведения консультаций с пожилыми людьми о возможных рисках и устранения финансовой мотивации у преступников.