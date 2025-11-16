Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:11

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать перед покупкой квартиры

Юрист Зырянов: перед покупкой квартиры нужно провести расследование

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Покупка жилья на вторичном рынке требует проведения полноценного досудебного расследования для минимизации рисков оспаривания сделки, заявил член правового комитета Российской гильдии риелторов (РГР) Николай Зырянов в комментарии РБК. Количество судебных споров о возврате недвижимости после совершения сделки выросло на 15–20% за год, причем наиболее уязвимой стороной в этих конфликтах становится покупатель.

Сейчас осторожные покупатели тщательно оценивают выбираемые варианты и чаще настроены избегать заключения сделок с продавцами из «группы риска». <…> Фактически покупка на вторичном рынке в некоторых случаях может требовать проведения настоящего расследования, чтобы избежать рисков возможного последующего оспаривания сделки, — сказал эксперт.

Ранее риелторы предупредили, что приобретение недвижимости у лиц преклонного возраста связано с повышенной вероятностью судебного оспаривания сделки. Специалисты отмечают рост судебных исков от пенсионеров, которые ссылаются на психологическое давление или ограниченную дееспособность для признания сделок недействительными.

Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил введение защитного механизма сделок при покупке жилой недвижимости у граждан пенсионного возраста. Парламентарий пояснил, что инициатива предполагает блокировку денежных средств покупателей на специальных счетах сроком на 30 дней для проведения консультаций с пожилыми людьми о возможных рисках и устранения финансовой мотивации у преступников.

квартиры
недвижимость
расследования
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: Павлиашвили отказался выступать на корпоративах без своего сына
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.