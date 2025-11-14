Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:56

Адвокат объяснил слухи о незаконных сделках Митрошиной на 115 млн рублей

Адвокат Митрошиной опроверг слухи о незаконных сделках его подзащитной

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Адвокат блогера Александры Митрошиной опроверг информацию о причастности ее сестры к незаконным операциям с недвижимостью, пишет Super.ru. Юрист отметил, что публикации в СМИ, согласно которым Митрошина через доверенное лицо осуществила незаконные имущественные сделки на сумму 115 млн рублей, находясь в ОАЭ, не соответствуют действительности. По его словам, сделка была абсолютно легальной.

Новость категорически некорректная, неграмотная. Сделка законна полностью. Незаконной ее никто не называет, даже следователь. Сделка была законная, совершена в соответствии с действующим законодательством. Митрошина, так как была за границей, оформила доверенность в установленном законом порядке на проведение сделки, — сказал собеседник.

Он пояснил, что регистрация права собственности в Росреестре подтверждает законность сделки. Адвокат также отметил, что в обвинительных документах отсутствуют указания на соучастие сестры Митрошиной. По его словам, хотя Александра действительно оформила доверенность на сестру для совершения сделок от своего имени, сотрудник банка дополнительно провел видеоконференцию с блогером для подтверждения ее намерения продать квартиру.

Ранее Митрошиной был продлен срок содержания под домашним арестом. Решение принял Чертановский районный суд Москвы. Блогер обвиняется в легализации денежных средств на сумму 127 млн рублей. Ее адвокат уточнял, что предварительное следствие по уголовному делу еще не завершено.

