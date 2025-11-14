«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями

Инициатива общественно-политического движения «Иван Чай» о введении в России практики покупки отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика не будет поддержана, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, такой способ приобретения жилья может стать удобной схемой для мошенников.

Инициатива о возможности выкупа квартиры по одному квадратному метру не будет поддержана, потому что собственник может перестать зарабатывать и копить. Эту часть могут продать и заселить туда черных риелторов. Квартира будет стоять пустая с одной долей в собственности, потому что реализовать остальное будет невозможно. Либо действительно кто-то ее купит и будет мучиться с владельцами доли, создавая новые коммуналки, — заявила Разворотнева.

Депутат отметила, что парламентарии давно предлагают запретить продажу недвижимости по долям. По ее словам, несмотря на изменения в Семейном кодексе, подобные сделки приводят к негативным последствиям.

Были внесены изменения в Семейный кодекс, где эта доля, за исключением случаев маткапитала и наследства, должна быть не меньше 6% от площади, но это не решает проблемы. Когда поссорившиеся родственники продают одну часть, туда заселяются черные риелторы, которые начинают создавать для семьи невыносимые условия. Такие продажи чреваты появлением резиновых квартир, с которыми мы боремся, и мигрантов, которые, приобретя три квадратных метра, начинают претендовать на все социальные пакеты, — заключила Разворотнева.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в России необходимо защитить рынок вторичной недвижимости от новой мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники все чаще признают совершенные сделки с квартирами недействительными, прикрываясь фиктивной недееспособностью.