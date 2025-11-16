SHOT: Павлиашвили отказался выступать на корпоративах без своего сына

Telegram-канал SHOT сообщил, что российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили отказывается выступать на корпоративах без своего 38-летнего сына Левана, которого берет на все частные мероприятия. По информации канала, 61-летний певец просит за одно выступление 2,5 млн рублей.

Как отметил SHOT, вместе со старшим сыном Павлиашвили поет примерно 10 песен дуэтом, еще один-два хита артист исполняет один. При этом, по данным канала, на полностью сольное выступление договориться с ним не получается. SHOT добавил, что пожелания по композициям приветствуются, однако итоговую программу Павлиашвили составляет сам.

Что касается райдера отца и сына, то, по сведениям SHOT, там все стандартно: две гримерки, еда на коллектив из 15 человек, из алкоголя — виски стоимостью 12 тыс. рублей. При этом, как уточнил канал, красным флагом являются рыба и морепродукты.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.