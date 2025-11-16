Москвич лишился денег при попытке заказа авто из Европы

Москвич потерял почти 2 млн рублей и автомобиль, решив купить машину из Европы через Telegram, сообщает Telegram-канал Baza. Мошенники взяли предоплату и исчезли.

Он нашел выгодное предложение по продаже Skoda Octavia 2021 в некоем Telegram-канале, который на данный момент уже удален. Менеджеры обещали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утилизационного сбора.

По контактам покупатель связался с неким Владиславом и получил проект договора от ООО «Дженезис Карс». Пострадавший рассказал, что сначала перевел фирме 658 540 рублей, а затем еще 1 141 460 рублей (всего около 1,8 млн рублей).

Как только деньги оказались у мошенников, начались проблемы. Менеджеры стали жаловаться на белорусскую и брянскую таможни. Однако после обращения к таможенникам выяснилось, что у ведомства вообще нет информации о регистрации его автомобиля.

Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов заявил, что при покупке импортного автомобиля с пробегом важно учитывать, что такая машина не имеет гарантии. Эксперт подчеркнул, что придется взять все риски на себя, если авто приобретается за рубежом через малоизвестные фирмы в интернете. Он уточнил, что основная часть серого автоимпорта идет в Россию за счет льготного окна по утилизационному сбору.