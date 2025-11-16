Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В пунктах временного размещения никого нет.

В ПВР никого нет, люди возвращаются в свои дома, — сказано в сообщении.

Жителей на время атаки ВСУ на город размещали в школе № 51 и лицее № 7. Специалисты проверяют поврежденные при атаке БПЛА дома и оценивают ущерб.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в многоквартирном доме на улице Кропоткина в Волгограде произошел пожар. Спасатели потушили возгорание. В некоторых домах при атаке беспилотников выбило стекла в окнах. Во время налета пострадали три жителя региона.

В Минобороны между тем сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября сбили 57 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу семь регионов страны. 23 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской областями. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.