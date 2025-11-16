Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:34

Появились кадры с опрокинутым из-за шторма судном в Мурманской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опрокинутое из-за шторма судно в Мурманской области попало на видео. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе Териберки в губе Лодейной. Два маломерных судна без пассажиров, «Сарган» и «Надежда», открепились от причала.

На кадрах видно, как одно из них частично затонуло. Судно лежит на боку, пока вокруг бушуют волны и дует сильный ветер. Отмечается, что после улучшения погоды специалисты приступят к его подъему. Местонахождение «Надежды» пока неизвестно. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее два теплохода, «Клавдия» и «Опал», столкнулись на реке Дон в Ростовской области. По информации Южной транспортной прокуратуры, в результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов.

До этого стало известно, что у причала «Новоспасский» на Краснохолмской набережной Москвы загорелся речной трамвай. Во время стоянки судна «Чечера» из-за короткого замыкания вспыхнул отсек с аккумуляторами. Помощник капитана вовремя заметил задымление у носовой части и вызвал экстренные службы.

