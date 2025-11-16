Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:29

Путин поздравил россиян с особенным днем

Путин поздравил россиян с Днем самбо

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем самбо, подчеркнув уникальность этого вида единоборств и его роль как национального достояния страны, говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме. Он отметил значимость самбо для воспитания физической подготовки, силы воли и уважения к сопернику.

Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием, — говорится в телеграмме.

По словам президента, благодаря работе Всероссийской федерации самбо и проекту «Самбо — в школу» проходят молодежные турниры и просветительские мероприятия. Путин уверен, что праздник будет организован на высоком уровне и поспособствует популяризации здорового образа жизни и физической культуры.

Ранее Путин объявил благодарность ряду популярных телеведущих, включая Александра Гордона, Валдиса Пельша, Ларису Гузееву, Леонида Якубовича и Розу Сябитову. Награды были вручены за многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой информации.

Владимир Путин
самбо
праздники
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.