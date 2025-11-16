Путин поздравил россиян с особенным днем

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем самбо, подчеркнув уникальность этого вида единоборств и его роль как национального достояния страны, говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме. Он отметил значимость самбо для воспитания физической подготовки, силы воли и уважения к сопернику.

Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием, — говорится в телеграмме.

По словам президента, благодаря работе Всероссийской федерации самбо и проекту «Самбо — в школу» проходят молодежные турниры и просветительские мероприятия. Путин уверен, что праздник будет организован на высоком уровне и поспособствует популяризации здорового образа жизни и физической культуры.

