Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ

Европротокол остается самым быстрым способом урегулировать ДТП без участия полиции. В 2025 году произошли существенные изменения в этой системе, которые выгодны автомобилистам: увеличились суммы страховых выплат даже при разногласиях. Как правильно составить европротокол, когда можно самостоятельно оформить аварию, а когда нужно обязательно дождаться инспектора ГИБДД — в материале NEWS.ru.

Что такое европротокол

Европротокол — это упрощенный способ оформления ДТП, при котором участники столкновения сами заполняют документы без вызова инспекторов ГИБДД. Главное достоинство европротокола — экономия времени. Вместо нескольких часов ожидания машины ДПС процесс занимает 20–30 минут.

Впервые европротокол появился в России в 2009 году, когда законодатели переняли опыт Европейского союза и упростили процедуру оформления ДТП. До этого момента все аварии, даже самые незначительные, требовали участия сотрудников ГИБДД. Однако в первые годы у европротокола было много ограничений. Например, его можно было составлять, только если сумма повреждений была не больше 25 тысяч рублей. И водители просто боялись оформлять аварии без сотрудников ГАИ: если ремонт стоил дороже, то страховая компания не выплатила бы больше 25 тысяч. В результате только в 8–9% страховых случаев применялся европротокол.

С тех пор сумму по европротоколу увеличивали. Например, 5 июля 2025 года вступил в силу закон об очередном повышении лимита выплат. «Если ДТП оформлено по европротоколу и в извещении о ДТП зафиксировано отсутствие разногласий, при этом сделана фотофиксация с помощью специальных мобильных приложений, то лимит выплаты по ОСАГО в этом случае составляет 400 тысяч рублей. Если же у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП, то лимит выплаты составляет 200 тысяч рублей», — пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Благодаря росту лимитов и упрощению системы оформления европротокола число водителей, которые его используют, за последние годы заметно выросло. По данным РСА, за первые восемь месяцев 2025 года 41,2% водителей не вызывали ГИБДД при оформлении ДТП.

Топ-10 регионов по количеству ДТП, оформленных с использованием европротокола в январе — августе 2025 года

г. Москва — 44 091 шт.; Московская область — 28 447; Новосибирская область — 21 852; Приморский край — 18 225; Челябинская область — 16 797; Республика Башкортостан — 16 340; г. Санкт-Петербург — 15 824; Самарская область — 15 425; Свердловская область — 14 438; Республика Татарстан — 13 438.

По данным РСА.

Лимиты по европротоколу в 2025 году

Сумма зависит от двух главных условий: проводится ли фотофиксация аварии через мобильные приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО» и есть ли между участниками ДТП разногласия или нет. То есть согласны ли оба водителя с тем, кто был прав, а кто виноват в аварии.

Разногласий нет + ДТП оформляется через мобильные приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО» — 400 тысяч рублей.

Разногласия есть + ДТП оформляется через мобильные приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО» — 200 тысяч рублей.

Разногласий нет, но ДТП оформляется не через приложения — 100 тысяч рублей (если вы уверены, что пострадали на бо́льшую сумму, а использовать приложение нет возможности, обязательно вызовите сотрудника ГИБДД).

Разногласия есть, ДТП оформляется не через приложения — европротокол не применим.

Обязательные условия для оформления европротокола

Применение европротокола возможно только при одновременном соблюдении всех шести условий. Нарушение хотя бы одного означает, что необходимо вызывать ГИБДД.

1. Только два участника

В аварии пострадало только два автомобиля. Если произошло столкновение трех и более машин, то европротокол недопустим. Встречаются ситуации, когда первоначальное столкновение было двусторонним, но автомобиль затем врезался в припаркованное транспортное средство. В таком случае участников стало три, и потребуется оформление через ГИБДД.

Другая ситуация — водитель задел столб или дерево. В этом случае второго участника ДТП нет. И европротокол тоже не применим.

2. Полис ОСАГО есть у двух водителей, все документы в порядке

Оба водителя должны иметь действующие полисы. Если у одного водителя страховка истекла или ее вообще нет, то европротокол оформить нельзя.

И если водитель управляет машиной без прав или с правами, отобранными судом, то потребуется ГИБДД.

3. В аварии не пострадали люди

В аварии никто не должен получить травмы. Если кто-то пожаловался на боль в спине или головокружение после столкновения, то следует позвонить в ГИБДД и скорую помощь.

4. Вред нанесен только автомобилям

Европротокол можно оформить, только если в аварии пострадали два автомобиля. А вот если в результате ДТП был сбит дорожный знак, повреждена ограда или забор, то европротокол применять нельзя.

5. Отсутствие разногласий или использование фотофиксации

Раньше европротокол требовал полного согласия участников. Теперь это условие более гибкое. Если у водителей нет разногласий о виновности, обстоятельствах и характере повреждений, они могут оформить аварию и без фотофиксации. Максимальная выплата в таком случае составит 100 тысяч рублей.

При наличии разногласий, но при использовании фотофиксации через приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО» максимальная выплата увеличена до 200 тысяч рублей.

6. Оба водителя трезвы

Если вы подозреваете, что второй участник ДТП находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то надо вызвать ГИБДД.

Особенности оформления европротокола при наличии каско

Если у одного из водителей есть полис каско, то при оформлении ДТП ему нужно позвонить в свою страховую компанию и уточнить все нюансы. Возможно, договор каско предусматривает выплаты только в том случае, если авария была зарегистрирована в ГИБДД. В этом случае придется звонить инспекторам и ждать, пока они приедут.

Как оформить ДТП: бумага или приложение

Сейчас у водителей есть два варианта: можно взять бумажные бланки (их выдают при покупке полиса в страховых компаниях) или же оформить аварию через мобильные приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО». Рекомендуется заранее скачать оба приложения и пройти там верификацию. Загрузите в систему данные вашего водительского удостоверения и автомобиля, номер полиса ОСАГО и прочее.

Использование приложений позволяет не только увеличить максимальную сумму лимита, но и заметно облегчает заполнение всех документов — нужно просто пошагово делать все, что просит приложение: вводить данные машин и водителей, описывать обстоятельства ДТП, делать нужное количество фотографий и так далее. На фотофиксацию дается один час с момента начала оформления.

Важно: у обоих участников должны быть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Если у кого-то записи нет, то нужно оформлять бумажный европротокол.

Кроме того, можно оформить все через приложение вашей страховой компании (тогда документы быстрее дойдут до нее) при условии, конечно, что ваш страховщик предоставляет такую возможность.

Пошаговая инструкция для первых действий при ДТП

Правильные действия в первые минуты после аварии определяют, сможете ли вы использовать европротокол и получите ли выплату.

Шаг 1. Немедленно остановитесь. Не двигайте автомобиль с места происшествия без необходимости, так как его положение важно для определения обстоятельств.

Шаг 2. Включите аварийную сигнализацию. Мигающие огни предупредят других водителей об опасности и помогут избежать вторичного столкновения.

Шаг 3. Установите знак аварийной остановки. Согласно ПДД, в городе знак должен быть установлен не менее чем в 15 м от транспортного средства, вне города — не менее чем в 30 м.

Шаг 4. Наденьте светоотражающий жилет. Это обязательно в темное время суток и при плохой видимости.

Шаг 5. Проверьте наличие пострадавших. Подойдите к другому водителю и спросите о самочувствии. Если есть даже малейшие сомнения, вызывайте скорую. Пострадавший может не сразу почувствовать боль из-за адреналина.

Шаг 6. Сфотографируйте место происшествия. До изменения положения автомобилей сделайте снимки. Фотографируйте место аварии с разных ракурсов, номера машин, дорожные знаки, разметку, близлежащие здания.

Шаг 7. Обменяйтесь данными. Попросите водительские удостоверения, свидетельства о регистрации машин, полисы ОСАГО. Запишите номера телефонов и адреса. Проверьте подлинность полиса ОСАГО по номеру на сайте РСА.

Шаг 8. Определите, подходит ли ситуация под европротокол: только два автомобиля, нет пострадавших, не повреждена инфраструктура, у второго участника аварии есть полис ОСАГО и права. Если нет — звоните в ГИБДД. Помните — если оформлен полис каско, то страховая может потребовать вызова инспектора в любом случае.

Что делать после оформления европротокола

Получение документов

При бумажном оформлении каждый участник получает один экземпляр извещения. При электронном оформлении вы получаете уведомление на почту и в приложение «Госуслуги» с номером извещения о ДТП и номером фотофиксации.

Срок обращения в страховую

Потерпевший должен обратиться в свою страховую компанию в течение пяти рабочих дней с момента ДТП. Это требование закона об ОСАГО. Иначе потерпевший может потерять право на выплату.

Документы для страховой

Потребуются копии извещения о ДТП, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации машины, полиса ОСАГО. При наличии фотофиксации нужно предоставить номер фотофиксации из уведомления. При наличии видеорегистратора — копию видеозаписи. Если есть свидетели — их контактные данные и показания.

Осмотр автомобиля

Страховая компания назначит осмотр поврежденного автомобиля. Это может быть удаленный осмотр по фотографиям или очный осмотр в сервисе. При удаленном осмотре страховщик рассчитывает ущерб по фотоснимкам, предоставленным при фотофиксации.

Сроки рассмотрения

Страховая компания должна рассмотреть заявление и принять решение в течение 20 дней с момента получения заявления и документов. В течение этого периода она может запросить дополнительные сведения.

