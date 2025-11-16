В Москве создали уникальные стационары для «сердечников» Собянин сообщил о создании стационаров для быстрых операций на сердце в Москве

Создание в Москве стационаров кратковременного пребывания стало новым подходом в оказании сердечно-сосудистой помощи, заявил мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Он подчеркнул, что такие отделения позволяют проводить необходимые вмешательства без длительной госпитализации. Операции выполняются в формате одного дня.

Пациенты получают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь без долгого пребывания в стационаре, — подчеркнул глава столицы.

За девять месяцев стационары кратковременного пребывания приняли почти 8,5 тысячи пациентов, тогда как в прошлому году — 4,9 тысячи. Среди процедур — радиочастотная абляция вен и проверка кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Собянин добавил, что уровень комфорта и качество помощи соответствуют мировым стандартам.

