16 ноября 2025 в 11:31

В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»

Собянин сообщил о создании стационаров для быстрых операций на сердце в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Создание в Москве стационаров кратковременного пребывания стало новым подходом в оказании сердечно-сосудистой помощи, заявил мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Он подчеркнул, что такие отделения позволяют проводить необходимые вмешательства без длительной госпитализации. Операции выполняются в формате одного дня.

Пациенты получают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь без долгого пребывания в стационаре, — подчеркнул глава столицы.

За девять месяцев стационары кратковременного пребывания приняли почти 8,5 тысячи пациентов, тогда как в прошлому году — 4,9 тысячи. Среди процедур — радиочастотная абляция вен и проверка кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Собянин добавил, что уровень комфорта и качество помощи соответствуют мировым стандартам.

Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что первый полностью беспилотный трамвай в России успешно работает на маршруте № 10 в районе Строгино. За все время поездок он ни разу не нарушил ПДД. Трамвай перевез около 40 тыс. пассажиров и прошел свыше 18 тыс. км с учетом испытаний.

