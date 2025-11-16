У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября

У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября

Новые удары «Гераней» погрузили во тьму часть Одесской области. Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине 16 ноября, какие цели поражены, где горит энергетика?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине в ночь на 16 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 16 ноября ВС РФ запустили по целям на Украине 176 ударных БПЛА типа «Герань-2» и «Гербера», а также одну баллистическую ракету «Искандер-М».

ВСУ признают попадания 37 ударных БПЛА в 14 районах и падения сбитых беспилотников в двух районах. О последствиях попадания ракеты не сообщается. Утром 16 ноября воздушная атака ВС РФ продолжается.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что ночью фиксировались три крупные группы «Гераней»: первая (порядка 25 единиц) атаковала объекты энергетики в районе села Староказачьего (Одесская область), вторая (15 единиц) ударила по газовой инфраструктуре в Лимановке (Харьковская область) и третья (20 единиц) ударила по крупным железнодорожным узлам в Днепропетровской области.

На 10 утра российские БПЛА (в основном разведывательные «Герберы») фиксировались над шестью регионами Украины, в том числе над Черниговской областью.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где пропал свет на Украине после ударов 16 ноября

В ночь на 16 ноября ВС РФ нанесли новые удары по объектам энергетики на Украине. Так, под удар попала солнечная электростанция в районе села Староказачьего (Одесская область) и соседняя электроподстанция.

«По меньшей мере 25 дронов атаковали тремя большими группами, нанося удары по Староказачьему — солнечной электростанции и подстанции напряжением 110 кВ. В результате возникли крупные пожары, а в прилегающих районах были зафиксированы массовые отключения электроэнергии», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Спутниковая система слежения за пожарами FIRMS отметила тепловые метки в районе электростанции в Староказачьем. Удар по энергетике и отключения света подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер, который признал, что ВС РФ наносят удары «несмотря на активную работу украинской ПВО».

Огромная солнечная электростанция в Староказачьем имела мощность порядка 43 МВт — намного меньше, чем традиционные ТЭС и ТЭЦ на Украине.

«У Киева заканчиваются нормальные электростанции, поэтому России приходится ломать солнечные», — иронизируют в Сети.

В результате ударов без света остался город Белгород-Днестровский. Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) сообщила, что в Одесской области в рамках плановых отключений свет отсутствует 7–8 часов в сутки.

В 22:07 российский «Искандер-М» нанес удар по району села Шахтерского (Днепропетровская область). Цель достоверно неизвестна, но в районе Шахтерского находится электроподстанция 110 кВ «Петропавловка» и «Свет шахтера».

ДТЭК сообщила, что в Днепропетровской области свет по плану отключается на 11–12 часов в сутки.

Еще один объект энергетики попал под удар в городе Лимановке (Харьковская область).

«Дроны нацелились на совместный объект, включающий газокомпрессорную станцию и электрическую подстанцию напряжением 110 кВ. В результате возник большой пожар», — пишет Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поразили на Украине 16 ноября

За минувшие сутки в Харьковской области нанесено не менее семи ударов авиабомбами с УМПК и как минимум 20 ударов БПЛА «Герань-2», отмечают «Хроники Гераней». Отмечаются удары в районе Краснограда, Чугуева и Мурафы.

В Днепропетровской области группа «Гераней» нанесла удары по железнодорожному узлу в Васильковке и Синельниково.

«География указывает на прицельную работу по восточному логистическому плечу ВСУ; особенно характерно — ночные удары по Павлограду и Синельниково (ключевые ж/д коридоры)», — отмечает Лебедев.

В Сумской области за сутки нанесено не менее семи ударов ФАБ с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум пять ударов БПЛА «Герань».

В Запорожской области за сутки отмечается не менее шести ударов УМПК и три удара РСЗО/ОТРК.

Кроме того, под утро зафиксирован удар «Герани-2» в районе Бахмача (Черниговская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября

Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью