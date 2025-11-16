Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев

Самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina в форме швейной иглы, построенный в Дубае, принял первых постояльцев, сообщает The National. Его высота составляет 377 метров, что на 21 метр больше другого эмиратского отеля под названием Gevora Hotel.

Отмечается, что здание расположено в самом престижном туристическом районе. С него открывается живописный вид на остров Палм-Джумейра и Персидский залив. Почти на верхушке отеля — на 76 этаже — есть огромный бассейн. На 61 этаже находятся спа-центр и круглосуточный тренажерный зал.

В Дубае построены восемь из 10 самых высоких действующих отелей в мире, в том числе знаменитая гостиница в форме паруса Бурж эль-Араб. Ее высота вместе со шпилем составляет 321 метр. Кроме того, в городе расположено самое высокое и самое многоэтажное здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров.