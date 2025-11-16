Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:26

Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев

В Дубае открылся самый высокий 377-метровый отель в мире Ciel Dubai Marina

Читайте нас в Дзен

Самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina в форме швейной иглы, построенный в Дубае, принял первых постояльцев, сообщает The National. Его высота составляет 377 метров, что на 21 метр больше другого эмиратского отеля под названием Gevora Hotel.

Отмечается, что здание расположено в самом престижном туристическом районе. С него открывается живописный вид на остров Палм-Джумейра и Персидский залив. Почти на верхушке отеля — на 76 этаже — есть огромный бассейн. На 61 этаже находятся спа-центр и круглосуточный тренажерный зал.

В Дубае построены восемь из 10 самых высоких действующих отелей в мире, в том числе знаменитая гостиница в форме паруса Бурж эль-Араб. Ее высота вместе со шпилем составляет 321 метр. Кроме того, в городе расположено самое высокое и самое многоэтажное здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров.

отели
Дубай
ОАЭ
гостиницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Молниеносное решение российских бойцов похоронило группу ВСУ в Сладком
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.