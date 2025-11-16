Уровень рождаемости в европейских государствах демонстрирует катастрофическое снижение, констатировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор охарактеризовал замещение коренного населения мигрантами как осознанный выбор европейских народов, приведя статистику многолетнего падения показателей в Польше, Финляндии, Австрии, Германии и Италии.

Уровень рождаемости в Европе не просто падает — он обрушивается. В Польше он самый низкий за последние 200 лет. В Финляндии с 2010 года упал на 33%. В Австрии, Германии, Италии находится на очень низком уровне вот уже 35 лет, — написал Пушков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о приближении Украины к демографической катастрофе в связи с масштабными потерями ВСУ, достигающими почти 2 млн человек. Генерал-лейтенант констатировал безразличное отношение руководства страны к гибели представителей мужского населения.

Кроме того, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил о критическом состоянии демографической ситуации в китайских провинциях. Востоковед сообщил, что незарегистрированных при рождении девочек часто направляли к бабушкам в сельские районы, а отдельных детей даже продавали для выполнения хозяйственных обязанностей, параллельно указав на существующие сложности с пенсионными выплатами.