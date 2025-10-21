Украине грозит демографическая катастрофа из-за масштабных потерь вооруженных сил государства, приближающихся к 2 млн человек, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в комментарии для РИА Новости. Генерал-лейтенант отметил, что руководство страны безразлично относится к гибели мужского населения.

Мы видим, что руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения. <...> Украинская мужская часть, которая вылавливается на улицах как собака, бросается на передовую. По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к 2 млн человек, для них будут как демографическая катастрофа, — сказал Алаудинов.

Ранее командир добровольческой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин сообщил о переходе ВСУ к тактике применения малых диверсионно-разведывательных групп. По его данным, это вызвано серьезными потерями и отсутствием возможностей для организации контратакующих действий против российских штурмовых подразделений.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о критическом положении ВСУ в районе поселка Тихое Харьковской области, где украинские подразделения несут значительные потери. По его данным, командование продолжает попытки удержания соседних территорий, несмотря на невыгодную оперативную обстановку.