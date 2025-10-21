Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:52

В России озвучили главную причину демографической катастрофы на Украине

Алаудинов: потери ВСУ на фронте грозят Украине демографической катастрофой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украине грозит демографическая катастрофа из-за масштабных потерь вооруженных сил государства, приближающихся к 2 млн человек, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в комментарии для РИА Новости. Генерал-лейтенант отметил, что руководство страны безразлично относится к гибели мужского населения.

Мы видим, что руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения. <...> Украинская мужская часть, которая вылавливается на улицах как собака, бросается на передовую. По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к 2 млн человек, для них будут как демографическая катастрофа, — сказал Алаудинов.

Ранее командир добровольческой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин сообщил о переходе ВСУ к тактике применения малых диверсионно-разведывательных групп. По его данным, это вызвано серьезными потерями и отсутствием возможностей для организации контратакующих действий против российских штурмовых подразделений.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о критическом положении ВСУ в районе поселка Тихое Харьковской области, где украинские подразделения несут значительные потери. По его данным, командование продолжает попытки удержания соседних территорий, несмотря на невыгодную оперативную обстановку.

Апти Алаудинов
Украина
демография
ВСУ
потери
