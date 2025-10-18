Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 03:51

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ несут колоссальные потери под Тихим в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины находятся на крайне невыгодных для себя позициях и несут колоссальные потери около поселка Тихое в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Несмотря на это, командование продолжает попытки удерживать соседние территории.

Ожесточенные сражения за Тихое, по словам военного аналитика, продолжались в течение продолжительного периода. Несмотря на упорное сопротивление противника, российские подразделения успешно продвигались вперед восточнее Волчанска и по направлению Волчанских Хуторов.

Естественно, это привело к освобождению населенного пункта Тихое. Хочу отметить: в данном районе украинские боевики несут колоссальные потери — они находятся не на выгодных для себя позициях, еще пытаются удерживать Волчанские Хутора, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что российские войска продолжают наступление у населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области. По его словам, в ходе боевых действий ВС РФ продвинулись вдоль реки Лиман более чем на километр. В настоящее время российские подразделения развивают наступление в нескольких оперативных направлениях.

ВСУ
Харьковская область
потери
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей
Сотрудник ТЦК в Харькове залил людей слезоточивым газом
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.