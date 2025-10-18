Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области Марочко: ВСУ несут колоссальные потери под Тихим в Харьковской области

Вооруженные силы Украины находятся на крайне невыгодных для себя позициях и несут колоссальные потери около поселка Тихое в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Несмотря на это, командование продолжает попытки удерживать соседние территории.

Ожесточенные сражения за Тихое, по словам военного аналитика, продолжались в течение продолжительного периода. Несмотря на упорное сопротивление противника, российские подразделения успешно продвигались вперед восточнее Волчанска и по направлению Волчанских Хуторов.

Естественно, это привело к освобождению населенного пункта Тихое. Хочу отметить: в данном районе украинские боевики несут колоссальные потери — они находятся не на выгодных для себя позициях, еще пытаются удерживать Волчанские Хутора, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что российские войска продолжают наступление у населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области. По его словам, в ходе боевых действий ВС РФ продвинулись вдоль реки Лиман более чем на километр. В настоящее время российские подразделения развивают наступление в нескольких оперативных направлениях.