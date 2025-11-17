Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:07

Американский генерал раскрыл главную ценность Южной Кореи для США

Командующий войсками США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Ксавье Брансон Ксавье Брансон Фото: US Joint Staff/Global Look Press
Командующий американскими вооруженными силами в Южной Корее Ксавье Брансон охарактеризовал Корейский полуостров в качестве стратегического хаба для сдерживания России и Китая, передает Chosun Ilbo. По его словам, географическое положение региона позволяет оказывать одновременное влияние на Северную Корею, КНР и РФ.

Генерал привел в пример базу Кэмп-Хамфрис, откуда до Пхеньяна 254 км, до Пекина 985 км, а до Владивостока 1770 км. Он также указал, что изменение ракурса на карте, где восток расположен сверху, кардинально меняет стратегическую картину. По его словам, в случае конфликта американские силы в Корее окажутся внутри «защитного пузыря», не нуждаясь в дополнительном подкреплении извне.

Брансон предложил объединить трех ключевых союзников США в регионе — Южную Корею, Японию и Филиппины — в единый «стратегический треугольник». Он пояснил, что Япония обладает передовыми технологиями и контролирует важные морские узлы, а Филиппины обеспечивают южные точки доступа и управление морскими путями между океанами.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы сообщало, что Северная Корея якобы направила до 10 тыс. военнослужащих в Россию для выполнения восстановительных работ в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

