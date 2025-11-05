Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:06

КНДР направила тысячи военных в зону СВО

Yonhap: КНДР направила 10 тыс. военных на восстановительные работы в зоне СВО

Ким Чен Ын 1 ноября посетил командование 11-го корпуса Корейской народной армии Ким Чен Ын 1 ноября посетил командование 11-го корпуса Корейской народной армии Фото: naenara.com.kp

Северная Корея направила до 10 тыс. военнослужащих в Россию для выполнения восстановительных работ в зоне проведения специальной военной операции, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы. По информации агентства, примерно 5 тыс. военнослужащих инженерных подразделений займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры на освобожденных территориях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Еще около тысячи северокорейских бойцов, по данным источников, будут задействованы в разминировании местности, пишет Yonhap.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии открытия переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что подвиги военнослужащих КНДР в Курской области навсегда останутся в памяти россиян. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры Корейской народной армии внесли свой вклад в освобождение российской земли.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.

КНДР
СВО
спецоперация
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.