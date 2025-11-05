КНДР направила тысячи военных в зону СВО Yonhap: КНДР направила 10 тыс. военных на восстановительные работы в зоне СВО

Северная Корея направила до 10 тыс. военнослужащих в Россию для выполнения восстановительных работ в зоне проведения специальной военной операции, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы. По информации агентства, примерно 5 тыс. военнослужащих инженерных подразделений займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры на освобожденных территориях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Еще около тысячи северокорейских бойцов, по данным источников, будут задействованы в разминировании местности, пишет Yonhap.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии открытия переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи заявил, что подвиги военнослужащих КНДР в Курской области навсегда останутся в памяти россиян. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры Корейской народной армии внесли свой вклад в освобождение российской земли.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.