В МИД заявили, что Африка видит в России надежного друга МИД РФ: отношения России со странами Африки развиваются по восходящей

Страны Африки воспринимают Россию как партнера и надежного друга, отношения между Москвой и государствами континента развиваются по восходящей траектории, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. Она подчеркнула, что Африка за последние годы смогла добиться весомых успехов и укрепить свой вес и авторитет на международной арене, передает ТАСС.

Важно, что наши африканские друзья видят в России надежного друга, партнера, который способен на деле отстаивать свой суверенитет и оказывать в этом содействие другим. <…> И сейчас наши отношения развиваются по восходящей, — рассказала Довгаленко.

Ранее сообщалось, что американский регион стал третьим основным торговым партнером России в январе — сентябре 2025 года, сместив с позиции Африку. Как следует из данных ФТС, страны Азии сохранили лидерство в товарообороте с долей 73,3%, хотя в абсолютном выражении показатель немного снизился. Общий объем торговли с азиатскими государствами уменьшился на 1,5%, составив $369,5 млрд (30 трлн рублей).