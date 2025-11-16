Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта важный ядерный вопрос

Лавров и глава МИД Египта обсудили по телефону иранскую ядерную программу

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой египетского МИД Бадром Абдельати 16 ноября и обсудил ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны в ходе диалога затронули и другие ключевые международные темы.

Дипломаты подчеркнули совместную приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования. В ходе беседы отмечена важность достижения решений, позволяющих предотвратить риски эскалации в Ближневосточном регионе.

Ранее пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила о получении официального предложения о возобновлении переговоров по ядерной программе. По ее словам, детали полученного послания будут раскрыты позднее, когда для этого наступит подходящее время.

Кроме того, американское издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило о неизбежности нового удара Израиля по Ирану. В материале отмечается, что особую опасность текущему положению придает отсутствие переговорного процесса по ядерной программе Тегерана.

