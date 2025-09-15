Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:11

В США решили судьбу иранской ядерной программы

Минэнерго США призвало демонтировать иранскую ядерную программу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США настаивают на том, чтобы Иран полностью свернул свою ядерную программу и ликвидировал все объекты по обогащению урана, заявил американский министр энергетики Крис Райт, выступая на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, отсутствие прозрачности со стороны Тегерана в работе с агентством и наращивание ядерного потенциала являются недопустимыми, передает ТАСС.

Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована, — высказался министр.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что соглашение о сотрудничестве, подписанное с МАГАТЭ в Египте, не предусматривает размещения инспекторов агентства на иранских ядерных объектах. Он уточнил, что этот вопрос отложен до момента представления Тегераном собственного отчета.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил на открытии Каспийского медиафорума, что настоящей целью атак Израиля на Иран была смена власти, а не предотвращение создания ядерного оружия. Дипломат охарактеризовал израильскую военную операцию как «безжалостную атаку».

США
Иран
иранская ядерная программа
МАГАТЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.