В США решили судьбу иранской ядерной программы

США настаивают на том, чтобы Иран полностью свернул свою ядерную программу и ликвидировал все объекты по обогащению урана, заявил американский министр энергетики Крис Райт, выступая на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, отсутствие прозрачности со стороны Тегерана в работе с агентством и наращивание ядерного потенциала являются недопустимыми, передает ТАСС.

Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована, — высказался министр.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что соглашение о сотрудничестве, подписанное с МАГАТЭ в Египте, не предусматривает размещения инспекторов агентства на иранских ядерных объектах. Он уточнил, что этот вопрос отложен до момента представления Тегераном собственного отчета.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил на открытии Каспийского медиафорума, что настоящей целью атак Израиля на Иран была смена власти, а не предотвращение создания ядерного оружия. Дипломат охарактеризовал израильскую военную операцию как «безжалостную атаку».