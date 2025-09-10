Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты

МИД Ирана: новое cоглашение не подразумевает доступ МАГАТЭ на ядерные объекты

Аббас Арагчи Аббас Арагчи Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между Ираном и Международным агентством по атомной энергии в Египте, не подразумевает присутствие инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах страны, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. По его словам, которые приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB, данный вопрос был отложен до тех пор, пока Иран не представит собственный отчет.

Это соглашение не дает никакого доступа [к иранским ядерным объектам]. <…> О форме и виде доступа МАГАТЭ в этом соглашении не говорилось. Вопрос был отложен до тех пор, пока Иран не представит свой отчет на отдельных переговорах, которые состоятся в будущем, — объяснил Арагчи.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана назвали «провокационной и неоправданной эскалацией» решение Великобритании, Германии и Франции восстановить санкции ООН в отношении Исламской Республики. В дипломатическом ведомстве пообещали ответить «соответствующим образом» на действия стран «Евротройки».

