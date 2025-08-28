День знаний — 2025
Иран пообещал ответить на провокации «Евротройки»

МИД Ирана пригрозил ответом на возобновление санкций Британией, ФРГ и Францией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Великобритании, Германии и Франции восстановить санкции ООН в отношении Исламской Республики являются «провокационной и неоправданной эскалацией», сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана. В ведомстве пообещали ответить «соответствующим образом» на действия стран «Евротройки».

Подобная провокационная и неоправданная эскалация получит соответствующий ответ, — говорится в публикации.

В министерстве констатировали, что Лондон, Берлин и Париж сознательно игнорируют более широкий контекст и искажают последовательность событий. В Тегеране также убеждены, что европейские страны подрывают процесс взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

Ранее появилась информация, что Британия, Франция и Германия начали процесс восстановления санкций против Ирана. Такое решение связано с провалом переговоров по ядерной программе республики. Представители «Евротройки» уже уведомили о своих намерениях Совет Безопасности ООН. При этом они готовы продолжить переговоры с Ираном до конца сентября.

