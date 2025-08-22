Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Тегеран назвал реальную цель атак Израиля на Иран

Посол Ирана Джалали: реальной целью атак Израиля была смена власти

Казем Джалали

Реальной целью атак Израиля на Иран была смена власти, а не противодействие созданию ядерного оружия, заявил на открытии Каспийского медиафорума посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Израильскую военную операцию дипломат назвал «безжалостной атакой», сообщает ТАСС.

Мы в то время проводили непрямые переговоры с представителями США. И как раз в дни проведения этих переговоров мы столкнулись с безжалостной атакой сионистского режима. Несмотря на то, что они сказали, что это было для того, чтобы Иран не смог создать атомное оружие, [реальная] цель израильского режима — это изменение власти в Иране, — сказал Джалали.

Дипломат добавил, что из-за этих атак погибли высокопоставленные иранские военные. Также были предприняты попытки атаковать и вывести из строя «некоторые военные центры». Но верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил новых командиров «в течение очень короткого времени». И через 17 часов Тегеран смог нанести ответный удар, заключил Джалали.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых. Иранская ядерная программа позволяет Израилю проводить любые операции, объяснил Коротченко.

Иран
Израиль
атаки
Али Хаменеи
