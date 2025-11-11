«Патовая ситуация»: в США допустили новый виток конфликта Израиля и Ирана

Новое нападение Израиля на Иран неизбежно, сообщила газета The New York Times со ссылкой на региональных чиновников. По информации издания, опасность ситуации, в частности, заключается в том, что переговоры по ядерной программе Тегерана не ведутся.

Создается опасная патовая ситуация. <…> Многие в странах Персидского залива считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным, — говорится в материале.

Также неизвестно, сколько запасов высокообогащенного урана осталось у Ирана после атак Израиля и США. При этом руководитель проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез отметил, что в случае новых ударов Тегеран ответит сильнее, чем в прошлый раз. Он подчеркнул, что в республике круглосуточно работают заводы по производству ракет.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что почти весь уран, обогащенный максимум до 60%, сохранился в Иране, несмотря на удары США и Израиля. Он считает, что наличие там вещества с высоким обогащением, которое можно использовать для производства оружия, вызывает беспокойство.