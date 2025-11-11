Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:00

«Патовая ситуация»: в США допустили новый виток конфликта Израиля и Ирана

NYT: новое нападение Израиля на Иран неизбежно

Фото: Global Look Press

Новое нападение Израиля на Иран неизбежно, сообщила газета The New York Times со ссылкой на региональных чиновников. По информации издания, опасность ситуации, в частности, заключается в том, что переговоры по ядерной программе Тегерана не ведутся.

Создается опасная патовая ситуация. <…> Многие в странах Персидского залива считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным, — говорится в материале.

Также неизвестно, сколько запасов высокообогащенного урана осталось у Ирана после атак Израиля и США. При этом руководитель проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез отметил, что в случае новых ударов Тегеран ответит сильнее, чем в прошлый раз. Он подчеркнул, что в республике круглосуточно работают заводы по производству ракет.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что почти весь уран, обогащенный максимум до 60%, сохранился в Иране, несмотря на удары США и Израиля. Он считает, что наличие там вещества с высоким обогащением, которое можно использовать для производства оружия, вызывает беспокойство.

Израиль
Иран
конфликты
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.