05 ноября 2025 в 10:29

В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США

Гросси: почти весь обогащенный уран сохранился в Иране после ударов США

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти весь уран, обогащенный максимум до 60%, сохранился в Иране, несмотря на удары США и Израиля, заявил газете The Financial Times глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он считает, что наличие там вещества с высоким обогащением, которое можно использовать для производства оружия, вызывает беспокойство.

Большая часть, если не весь, уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там, — сказал Гросси.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что сотрудничество Исламской Республики с США возможно только при отказе Вашингтона от поддержки Израиля, а также при сворачивании военных баз в регионе. При этом он выразил скептицизм относительно вероятности таких изменений в обозримой перспективе.

До этого Хаменеи заявил об отсутствии необходимости в создании ядерного оружия. Он подтвердил, что страна достигла значительного прогресса в обогащении урана, но не планирует доводить его до уровня, необходимого для производства атомной бомбы. Верховный лидер отметил, что Иран входит в небольшое число государств, обладающих технологическим потенциалом для создания ядерного оружия.

МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Иран
ядерные объекты
уран
