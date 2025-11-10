Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:17

В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России

ФТС: Америка сместила Африку с третьего места в списке торговых партнеров России

Американский регион стал третьим основным торговым партнером России в январе — сентябре 2025 года, сместив с позиции Африку, следует из расчетов РИА Новости по данным ФТС. Страны Азии сохранили лидерство в товарообороте с долей 73,3%, хотя в абсолютном выражении показатель немного снизился.

Общий объем торговли с азиатскими государствами уменьшился на 1,5%, составив $369,5 млрд (30 трлн рублей). При этом их доля в российском внешнеторговом обороте увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Китай заявил о намерении включить порт Нинбо в стратегические торговые маршруты для укрепления сотрудничества с КНР. По его словам, развитие Северного морского пути остается ключевым направлением двустороннего взаимодействия.

Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о договоренности между Тегераном и Россией по созданию совместного морского консорциума. Дипломат уточнил, что стороны уже согласовали общую структуру и параметры проекта, а официальный текст соглашения представят в течение месяца.

