Житель Рублевки выставил на продажу свитер Эпштейна за 8 млн рублей Продавец с Рублевки выставил в интернете свитер Джеффри Эпштейна за 8 млн рублей

Продавец с Рублевки выставил на продажу свитер скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, убедился корреспондент NEWS.ru. По данным источника, за предмет одежды «педофила и сутенера» он просит 8 млн рублей. Объявление размещено на Avito.

Это не простo oдeжда, нe просто пoкупка а дейcтвительнo peликтовaя вeщь нaшeй эпохи — эпoxи бeccтыдства и aморали, — указал в описании продавец.

Пользователи платформы посмотрели объявление уже 557 раз. При этом аккаунт продавца оценивается в пять «звезд» и имеет несколько положительных отзывов. Владелец страницы продает дорогую лимитированную одежду.

