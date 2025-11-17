Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:59

Житель Рублевки выставил на продажу свитер Эпштейна за 8 млн рублей

Продавец с Рублевки выставил в интернете свитер Джеффри Эпштейна за 8 млн рублей

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Продавец с Рублевки выставил на продажу свитер скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, убедился корреспондент NEWS.ru. По данным источника, за предмет одежды «педофила и сутенера» он просит 8 млн рублей. Объявление размещено на Avito.

Это не простo oдeжда, нe просто пoкупка а дейcтвительнo peликтовaя вeщь нaшeй эпохи — эпoxи бeccтыдства и aморали, — указал в описании продавец.

Пользователи платформы посмотрели объявление уже 557 раз. При этом аккаунт продавца оценивается в пять «звезд» и имеет несколько положительных отзывов. Владелец страницы продает дорогую лимитированную одежду.

Ранее жительница Ростова-на-Дону получила штраф на 2 тыс. рублей за распространение товаров с сатанистской (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) символикой. По данным источника, женщина занималась эзотерикой. В частности, она работала с «открытием чакр», гаданиями и изготовлением персональных оберегов.

Стало известно, как мошенники используют ИИ для обмана жертв. Аферисты создают объявления якобы о продаже машин с помощью нейросети. Жертвам обещают большую экономию.

Авито
продавцы
Джеффри Эпштейн
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем занималась перед расправой мать-убийца из Балашихи
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывший главврач рязанской клиники насобирал взяток на 17 млн рублей
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.